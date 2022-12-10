السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
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    الشرطة الألمانية تعلن انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في دريسدن

    منذ 35 دقيقة
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