السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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    الشرطة الإسرائيلية ترفع درجة التأهب إلى القصوى خشية عمليات فلسطينية فردية

    منذ 49 دقيقة
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