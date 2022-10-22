السبت 26 ربيع الأول 1444 ﻫ - 22 أكتوبر 2022
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الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني وتصيبه بجروح حرجة يشتبه بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن في القدس ضد مستوطن
منذ ساعة واحدة
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