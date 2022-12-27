الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022
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الشرطة البرازيلية تحقق بوجود قنبلة بفندق قريب من موقع تنصيب الرئيس دا سيلفا
منذ 5 دقائق
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