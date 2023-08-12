السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
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    الشرطة الفرنسية: إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة

    منذ 41 دقيقة
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