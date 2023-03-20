الثلاثاء 28 شعبان 1444 ﻫ - 21 مارس 2023
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أخبار لبنان
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الشرطة الفرنسية تعتقل 100 شخص في باريس على خلفية الاحتجاجات ضد قانون التقاعد
منذ ساعة واحدة
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