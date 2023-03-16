الخميس 24 شعبان 1444 ﻫ - 16 مارس 2023
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الشرطة الفرنسية تعتقل 73 شخصا على خلفية الاحتجاجات ضد قانون التقاعد في باريس
منذ 36 دقيقة
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