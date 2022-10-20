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    الشرطة النيجيرية تطلق غاز الدموع لتفريق مسيرة في ذكرى حادث إطلاق النار بلاجوس

    منذ 10 دقائق
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