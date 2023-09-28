الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023
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أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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الشرطة الهولندية: إطلاق النار في روتردام يوقع قتيلين على الأقل
منذ دقيقتين
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