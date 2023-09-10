الأحد 25 صفر 1445 ﻫ - 10 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الشرطة الهولندية تحتجز 500 ناشط في اليوم الثاني لاحتجاجات تتعلق بالمناخ

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      زلزال
      "موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
      الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
      فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
      عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
      تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً