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    رويترز عن الشرطة الهولندية: إخلاء مبنى البرلمان في لاهاي وفريق للمتفجرات يعمل في الموقع

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 13 - أبريل - 2023 2:19 مساءً
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