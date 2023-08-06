الأثنين 19 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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    الشركة السعودية للصناعات العسكرية: توقيع اتفاقية مع شركة بايكار التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة بالمملكة

    منذ ساعة واحدة
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