الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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    الشيخ محمد بن راشد: نبارك للملك سلمان وولي عهده فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030

    منذ 6 ثواني
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