الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022
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الصحافية سابين عويس لبرنامج "بدنا الحقيقة": نواب التغيير لا يزالون جدد وهم بحاجة الى وقت ولكن نحن ليس لدينا ترف الوقت
منذ 43 دقيقة
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