الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022
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الصحافية سابين عويس لبرنامج "بدنا الحقيقة": الكل مشارك ومسؤول عما آلت اليه الاوضاع في لبنان لان الكل إما مستفيد إما غضّ النظر او مستهتر بالمسؤولية الوطنية التي اوصلت الناس الى هذا الوضع
منذ 60 دقيقة
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