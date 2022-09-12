الأثنين 16 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
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    الصحافية سابين عويس لبرنامج "بدنا الحقيقة": اليوم نحن نترحم على حكومة حسان دياب ولكن لم يكن لديهم خبرة ونضوج سياسي

    منذ 54 دقيقة
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