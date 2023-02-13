الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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    الصحافية غدي فرنسيس لبرنامج "بدنا الحقيقة": بري زاوية من زوايا الدولة العميقة وقاعدة من قواعدها وهو أساس فيها

    منذ ساعة واحدة
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