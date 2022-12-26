الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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    الصحافي جوني المنيّر لبرنامج "بدنا الحقيقة": الى حد اليوم يحاول تيمور جنبلاط إثبات نفسه ولكنه ليس موجودا كوليد جنبلاط

    منذ 45 دقيقة
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