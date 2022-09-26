الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022
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الصحافي رامي نعيم برنامج "بدنا الحقيقة": قلت لباسيل قبل الانتخابات النيابية وفي المباشر انه اذا تحالف مع الرئيس بري سيكون "عدو" بالنسبة لي
منذ 35 دقيقة
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