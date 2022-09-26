الأثنين 30 صفر 1444 ﻫ - 26 سبتمبر 2022 |
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    الصحافي رامي نعيم برنامج "بدنا الحقيقة": باسيل ربح المال ونصرالله وكتلة نيابية كبيرة ولكنه خسر احترام اللبنانيين واحترامه لذاته وخسر طموح كبير جدا بأن يكون هناك اجماع لبناني عليه

    منذ 32 دقيقة
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