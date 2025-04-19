السبت 21 شوال 1446 ﻫ - 19 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الصحافي سامي كليب: أوساط عربيّة تحذر من إقدام إسرائيل على توجيه رسالة عسكرية ضد حزب الله في الأيام المقبلة بموازاة المفاوضات الأميركية الإيرانية وبعد رفع الحزب مستوى خطابه الرافض أي مساس بسلاحه

    منذ 14 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
      صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
      عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
      عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
      نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس. رويترز
      أورتاغوس ردًا على جنبلاط: "المخدرات مضرة يا وليد"!