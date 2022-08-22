الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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    الصحافي شارل أيوب لبرنامج "بدنا الحقيقة": الحملة التي فعلها حزب الله لانتخاب عون رئيسا لن يفعلها مجددا وسيدعم فرنجية ولكن ليس لديهم 65 صوتا

    منذ 5 دقائق
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