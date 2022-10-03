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    الصحافي غسان سعود لبرنامج "بدنا الحقيقة": لا نستطيع ان نعدّل اتفاق الطائف من دون شريك سني في السلطة

    منذ 51 دقيقة
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