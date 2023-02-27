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    الصحافي هادي الأمين لبرنامج "بدنا الحقيقة": وزارة الصحة ضمن المنظومة الفاسدة وعليها مسؤوليات في ملف الأدوية السرطانية وهناك سوء إدارة وتقصير في محاسبة من يخزن الدواء

    منذ 44 دقيقة
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