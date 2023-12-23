السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
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    الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد عالميا خلال شهر بـ52% بنحو مليون حالة

    منذ ساعة واحدة
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