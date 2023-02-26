الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023
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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني جراء هجمات المستوطنين على بلدة حوارة جنوبي نابلس
منذ 58 دقيقة
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