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    الصحة الفلسطينية: استشهاد شخص وإصابة 3 خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين

    منذ دقيقتين
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