الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023
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الصحة الفلسطينية: قتيل برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها حيا في نابلس
منذ ساعة واحدة
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