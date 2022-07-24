الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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    الصحة المصرية: البلاد خالية من جدري القرود ولا داعي لحالة الخوف والقلق بشأن تفشيه

    منذ 3 دقائق
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