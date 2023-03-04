الأحد 12 شعبان 1444 ﻫ - 5 مارس 2023
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أخبار لبنان
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الصليب الأحمر يعلن خطف اثنين من موظفيه في مالي
منذ ساعة واحدة
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