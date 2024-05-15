الصمد: لا حلّ جذريًّا وحقيقيًّا لمسألة النزوح إلا بفكّ الحصار عن سوريا ولبنان

الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024
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الصمد: لا حلّ جذريًّا وحقيقيًّا لمسألة النزوح إلا بفكّ الحصار عن سوريا ولبنان
منذ 48 دقيقة
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