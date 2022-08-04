الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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    الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان والجيش التايواني يقول إنه يستعد لاحتمال اندلاع حرب لكنه لا يسعى لخوضها

    منذ ساعتين
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