السبت 1 صفر 1447 ﻫ - 26 يوليو 2025 |
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    الصين تحذر من انهيارات أرضية وطينية متوقعة في معظم أنحاء العاصمة بعد أمطار كثيفة سقطت أمس

    منذ ساعتين
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