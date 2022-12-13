الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الصين تخصص نحو 143 مليار دولار من أجل تعزيز الصناعة المحلية لأشباه الموصلات

    منذ 3 ساعات
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خلال إداراته مباراة الارجنتين وهولندا
      كأس العالم قطر ٢٢
      برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"
      كأس العالم في قطر
      كأس العالم قطر ٢٢
      أنباء عن هدية مرتقبة من "بي إن سبورتس" للجماهير العربية!
      آموس هوكشتاين
      هوكشتاين يكشف سبب تأخر إمدادات الغاز والكهرباء إلى لبنان