الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
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    الصين تنتقد الدول التي فرضت قيودا على دخول الوافدين الصينيين وتصفها بغير المنطقية

    منذ 58 دقيقة
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