الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
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    الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ غارة على أطراف بلدة كفرشوبا في القطاع الشرقي

    منذ ساعة واحدة
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