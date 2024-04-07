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    الطيران الإسرائيلي يستهدف منطقة السلطانية جنوب لبنان للمرة الأولى منذ بدء الحرب

    منذ 5 دقائق
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