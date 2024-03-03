الأحد 22 شعبان 1445 ﻫ - 3 مارس 2024
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الطيران الإسرائيلي يقصف حي "الجبانة القديمة" في بلدة كفركلا جنوبي لبنان
منذ 34 دقيقة
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