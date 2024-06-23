الأثنين 17 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024
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الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية عنيفة استهدفت مدينة الخيام وغارة في محيط بوابة فاطمة في بلدة كفركلا
منذ 40 دقيقة
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