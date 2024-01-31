الأربعاء 19 رجب 1445 ﻫ - 31 يناير 2024 |
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    الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في أجواء القطاع الغربي

    منذ 41 دقيقة
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