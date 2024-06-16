الأحد 10 ذو الحجة 1445 ﻫ - 16 يونيو 2024 |
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    الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على بلدة الطيبة بصاروخين لم ينفجرا

    منذ 26 دقيقة
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