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    العاهل الأردني: يجب إيقاف أي إجراءات أحادية من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام

    منذ ساعتين
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