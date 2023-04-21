الجمعة 1 شوال 1444 ﻫ - 21 أبريل 2023
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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: نأمل أن يحل العيد ومعه الاستقرار لمنطقتنا
منذ ساعة واحدة
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