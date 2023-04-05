الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
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    العدد الأكبر من النواب المسيحيّين سيحضرون اليوم الخلوة في بيت عنيا كما سيحضر كل من النائبين جبران باسيل على رأس وفد من "لبنان القوي" وستريدا جعجع على رأس وفد من "الجمهورية القوية"

    منذ ساعة واحدة
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