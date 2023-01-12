الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    العدل الأميركية: تعيين مستشار للتحقيق بقضية الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزل بايدن

    منذ 10 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      محمد رمضان مع أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية
      بعدما تخطت أغنيته حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.. يوتيوب يفاجئ "محمد رمضان"
      جبران باسيل وإبراهيم كنعان
      بين باسيل وكنعان "جرّة مكسورة"
      الدولار الأميركي
      دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟