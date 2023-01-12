الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023
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العدل الأميركية: تعيين مستشار للتحقيق بقضية الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزل بايدن
منذ 10 دقائق
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