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    العدو الاسرائيلي أطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه شباب اثر اقترابهم من السياج التقني في خراج بلدة حولا

    منذ 59 دقيقة
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