السبت 5 ربيع الأول 1444 ﻫ - 1 أكتوبر 2022
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العراقيون يبدأون بالتوافد إلى الساحة الخضراء في ذكرى احتجاجات تشرين
منذ ساعتين
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