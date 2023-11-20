الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023
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الصحافة
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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العراق: حركة النجباء تعلن عن إزاحة الستار عن زورق بحري مسيّر من إنتاج وحدة التطوير والتصنيع في "المقاومة الإسلامية"
منذ ساعة واحدة
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