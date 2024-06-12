الأربعاء 6 ذو الحجة 1445 ﻫ - 12 يونيو 2024
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العراق: كتائب حزب الله تعزي المقاومة الإسلامية في لبنان وأمينها العام حسن نصر الله باستشهاد القائد أبو طالب ورفاقه
منذ ساعة واحدة
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