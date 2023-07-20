الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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العراق يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا تكررت حادثة حرق القرآن على أراضيها
منذ 3 دقائق
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